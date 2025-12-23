كامل الوزير من مسقط: ندعو الشركات العمانية لإقامة منطقة صناعية بمصر

كتب أحمد العش:

زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني، إذ التقى رئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في عقد الشراكات الصناعية وربط الموانئ بين البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية خلال اللقاء حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون مع جهاز الاستثمار العماني، خصوصًا في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لجذب الاستثمارات، بهدف تعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات.

ودعا المستثمرين العمانيين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات للاستفادة من المزايا التي توفرها مصر، بما في ذلك توافر الطاقة والموارد والخامات الأولية، فضلاً عن العمالة المدربة والطلب الكبير في السوق المصري البالغ عدد سكانه 110 مليون نسمة، إلى جانب موقع مصر الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية الدولية.

واستعرض الوزير كذلك تجارب الشركات المصرية الناجحة في سلطنة عمان بمجالات الإنشاءات والبنية التحتية، داعيًا إلى زيادة التواجد المصري في عمان من خلال إقامة مصانع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات وتلبية احتياجات المشاريع العمرانية، مشددًا على أهمية الاستثمار في مشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع النقل بمصر، شاملة السكك الحديدية مثل: إعادة إنشاء وتشغيل خط (أبو طرطور/ قنا) بطول 350 كم بنظام (PPP-BOT)، وإدارة وتشغيل عربات الدرجة الأولى المكيفة والفاخرة، بالإضافة إلى النقل البحري في الموانئ المصرية، بما يشمل إنشاء وإدارة محطات متعددة الأغراض في موانئ الإسكندرية ودمياط، والموانئ البحرية الأخرى، وإنشاء المناطق اللوجستية المرتبطة بها.

ورحب عبد السلام المرشدي من جانبه بمقترح الربط بين ميناء صحار وميناء السخنة، مؤكدًا حرص جهاز الاستثمار العماني على تعزيز التعاون مع مصر في الصناعات الدوائية والغذائية ومجالات العقارات والإنشاءات والبنية التحتية.

وناقش وزير الصناعة والنقل أيضًا مع الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، فرص التعاون في إقامة المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة بين البلدين، مستعرضين الحوافز الاستثمارية والضريبية المتاحة والمقومات الرئيسية للمناطق الاقتصادية العمانية في الدقم وصلالة وصحار والمزيونة وخزائن الاقتصادية والمدن الصناعية بمدائن.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك 155 منطقة صناعية تشمل مناطق جديدة مثل: العاشر من رمضان وبرج العرب، بالإضافة إلى تجمعات صناعية متخصصة مثل: مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط، داعيًا إلى زيادة التواجد العماني في الصناعة المصرية عبر إقامة منطقة صناعية كاملة لإنشاء صناعات متكاملة أو صناعات عمانية خاصة على غرار منطقة تيدا الصينية.

وأشار الوزير أيضًا إلى إنشاء منطقة لوجستية صناعية بالقرب من محطة القطار السريع بالعاصمة الإدارية لتخزين البضائع وتعبئتها وتغليفها، إلى جانب تدشين محطة جديدة لإنتاج الطاقة النووية النظيفة بمحطة الضبعة لتعويض قلة فائض الغاز والبترول عالميًا.

وأكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي بدوره حرص الهيئة على إقامة صناعات تكاملية بين البلدين واستغلال المقومات والموارد المشتركة لسد احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

