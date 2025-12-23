إعلان

برودة شديدة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع الأخير في 2025

كتب : محمد شاكر

07:59 م 23/12/2025
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء إلى الاثنين 29 ديسمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً .

كما تتكون شبورة مائية من (9:3 صباحاً) علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثفة أحياناً على بعض الطرق.

كما توقعت الهيئة وجود نشاط رياح من الخميس إلى الإثنين، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

