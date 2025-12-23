تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة.

وانتقل المحافظ عقب الزيارة، إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع الأنقاض ومعاينة جهود فرق الإنقاذ والحماية المدنية في عمليات البحث وانتشال المصابين. وأوضح أن الأعمال تُنفذ باستخدام المعدات اليدوية نظرًا لضيق موقع الحادث وعدم إمكانية دخول المعدات الثقيلة، حرصًا على سلامة فرق الإنقاذ والمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تبذل أقصى جهودها للتعامل مع تداعيات الحادث، مع تسخير جميع الإمكانات المتاحة لتسريع وتيرة أعمال الإنقاذ وتأمين موقع الحادث.

وكلف بتمركز عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الوسائل الطبية في محيط الموقع لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، وسرعة نقل أي مصابين يتم انتشالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ووجه المهندس عادل النجار المواطنين المتواجدين بالقرب من موقع الحادث بضرورة عدم التكدس، لتسهيل عمل فرق الحماية المدنية والإسعاف وحي إمبابة، مؤكدًا أن سلامة الأهالي تأتي على رأس الأولويات.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار المتابعة الميدانية للحادث أولًا بأول، مع تحديث البيانات فور ورود أي مستجدات تتعلق بأعمال الإنقاذ أو الحالة الصحية للمصابين.

