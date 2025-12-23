إعلان

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات لأسر ضحايا عقار إمبابة

كتب : أحمد العش

08:56 م 23/12/2025

عقار إمبابة المنكوب

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين، وجاري البحث عن ناجين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وسبق أن كشف مصدر أمني لمصراوي، عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار إمبابة إلى 12 حالة، إضافة لـ 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العامة للعلاج.

مايا مرسي وزارة التضامن صرف مساعدات عقار امبابة انهيار عقار

