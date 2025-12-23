"الأعلى للإعلام" يناقش التوصيات النهائية لتطوير الصحافة المصرية

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، وذلك في إطار أعمال اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

وناقش الاجتماع التوصيات النهائية التي توصلت إليها اللجنة بعد عقد عدد من الجلسات والمداولات بين أعضائها، والتي تستهدف النهوض بالصحافة المصرية، وتحديث آليات النشر والتوزيع، وتطوير البنية التحتية للصحافة الورقية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، إلى جانب تحقيق التكامل بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، بما يعزز تنافسية المؤسسات الإعلامية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وضمت اللجنة في عضويتها نخبة من كبار الصحفيين والخبراء، من بينهم الكاتبة الصحفية سناء البيسي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مواقع «أونا» و«مصراوي» و«كونسولتو» و«يلا كورة» و«شيفت»، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، والدكتور أيمن عبدالوهاب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي جلال نصار، والدكتور خالد حنفي، ورانيا مكرم من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي عبدالله عبدالسلام، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم ميخائيل رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور محمد عز العرب محمد من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي مصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم.

جاء الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة الصحافة والإعلام في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام.

