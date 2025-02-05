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الصحة تغلق عيادة "ديفا كلينك" للأمراض الجلدية بشيراتون: تديرها "صيدلانية"

09:54 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    عيادة ديفا كلينك للأمراض الجلدية بشيراتون
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    عيادة ديفا كلينك للأمراض الجلدية بشيراتون
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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة "ديفا كلينك" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، والكائنة في شيراتون، منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية.

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين عدم وجود طبيب مختص في الأمراض الجلدية، مضيفًا أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إغلاق وتشميع العيادة وتحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، مضيفًا أنه تم تحرير محضر بجميع الأدوية التي تم ضبطها، والتي تنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما أن بعضها غير مدون عليه بيانات تسجيل، وبالتالي لم يخضع للاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان صلاحيته للاستهلاك، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

ودعا "زكي" المواطنين إلى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة.

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الصحة تغلق عيادة ديفا كلينك عيادة ديفا كلينك للأمراض الجلدية إغلاق عيادة ديفا كلينك عيادة ديفا كلينك بدون ترخيص
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