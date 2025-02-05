افتتاح معرض «ايكادولى» للفنانة فاطمة حسن بجاليري دروب.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تفتتح الفنانة التشكيلية فاطمة حسن، معرضها الفردى السابع، فى جاليرى دروب، غدا الخميس، الموافق ٦ فبراير الساعة السادسة مساءً.

.

يضم المعرض ٢٦ لوحة زيتية متأثرة بملامح جنوب مصر بمقاسات مختلفة، وتعبر كل لوحة عن فكرة الحب، ولذا يغلب على لوحات المعرض اللون الأزرق، والألوان الدافئة التى تنبض بالحب،

و"أيكادولى" مصطلح باللغة النوبية يعني "أحبك".

والفنانة فاطمة حسن خريجة كلية التربية الفنية جامعة حلوان، بدأت رحلتها الفنية بالعمل في مجال الصحافة كفنانة تشكيلية، ولها العديد من المعارض الفردية السابقة فى أتيليه القاهرة والأوبرا وجاليري قرطبة وجاليري ياسين ودورب، ولها مقتنيات فى متحف الفن الحديث والعديد من المقتنيات داخل وخارج مصر، كما حصدت المركز الأول فى مسابقة الأزهر الدولية لفن البورترية لعام ٢٠٢٢.

اقرأ أيضا:

بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات

أحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات