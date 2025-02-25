الأرصاد: الليلة الماضية الأشد برودة منذ بداية شتاء 2025

كتبت - داليا الظنيني

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام الموجة الباردة التي شهدتها البلاد، مشيرة إلى أن الليلة الماضية كانت الأشد برودة منذ بداية شتاء 2025.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة سجلت 15 درجة مئوية نهارًا، بينما انخفضت درجات الحرارة المحسوسة إلى ما دون ذلك بثلاث درجات، بسبب نشاط الرياح وانخفاض نسب الرطوبة، مما زاد من الإحساس بالبرودة.

وأضافت أن درجات الحرارة المحسوسة مساء أمس سجلت 5 درجات فقط، بينما وصلت في محافظات الصعيد إلى درجتين تقريبًا، وفي سانت كاترين انخفضت إلى ما دون الصفر.

وأكدت غانم أن بدءًا من الغد سيشهد الطقس تحسنًا تدريجيًا وطفيفًا في درجات الحرارة، حيث ستصل العظمى خلال الأسبوع الأول من رمضان إلى 23 درجة مئوية نهارًا، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا، ولكن بدرجات أقل حدة مما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.