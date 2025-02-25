المستشار محمود فوزي: الحكومة تُعد تشريعًا لتنظيم العمالة المنزلية

كتب- نشأت علي:

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد جبران، وزير العمل.

جاءت الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

تنظيم العمالة المنزلية

أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، نظرًا لحاجته إلى قواعد خاصة تتناسب مع طبيعته، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من التشريعات المهمة، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وهم الدولة، والعامل، وصاحب العمل، مشددًا على أن الدستور كفل حق العمل لجميع المصريين.

وأوضح وزير الشؤون النيابية أنه لا يمكن تطبيق القواعد ذاتها التي تحكم العاملين في القطاع الخاص على الموظفين العموميين، نظرًا لاختلاف طبيعة ومجالات عمل كل منهما، لافتًا إلى أن سوق العمل المصري واسع ومتنامٍ، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، وفقًا لبيانات لجنة السياسات النقدية.

حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون

من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون العمل، بمشاركة أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، مشيرًا إلى أنه، ولأول مرة، تم إرسال مشروع القانون إلى جميع الوزراء المعنيين لإبداء ملاحظاتهم.

وأوضح الوزير أن هذا النهج جاء استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوافق بشأن مشروع القانون، بما يضمن مواكبته للمستجدات في سوق العمل، خاصة مع انتشار أنماط العمل عن بُعد.

وأضاف جبران أن مشروع القانون الجديد يرتكز على ضمان الحق في العمل، وتعزيز الحريات النقابية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على استقرار المشروعات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القانون استحدث نصوصًا قانونية جديدة تهدف إلى ضبط منظومة العمل وتطويرها، وذلك بعد نقاشات موسعة بمشاركة جميع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى أفضل إطار تشريعي ممكن.

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