وقعت الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مع الشركة العربية العالمية للبصريات.



وأعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات.



وأكد "عبد اللطيف"، بحسب بيان الهيئة العربية للتصنيع، الخميس، على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الصناعي؛ لتوطين التكنولوجيا في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.



من جانبه أعرب اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، عن تقديره لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.



