تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

أبدى الإعلامي المصري أحمد موسى انفعالاً شديداً على خلفية البيان الصادر عن الجانب الإثيوبي، والذي تضمن اتهامات تتعلق بشن حملات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خطورة ما يعرف شعبيا باسم "الحقنة الثلاثية" أو "حقنة هتلر"، التي يقبل عليها كثير من المواطنين في بداية مواسم البرد.

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ترويج إسرائيل للشائعات والأخبار غير الدقيقة بخصوص التنسيق مع مصر لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من غزة ليس حدثا جديدا، مؤكدا أن هذا الأمر تكرر عدة مرات طوال فترة الحرب

قال الدكتور الحسيني عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد بدأت بالفعل في تنفيذ خطة عمل ميدانية واسعة النطاق؛ للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في مختلف الشوارع المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالٍ سيدة من الجيزة حول حكم العائد الشهري الذي تحصل عليه من مبلغ مودَع في البنك، حيث ذكرت أنها تُخرج نصف العائد صدقة وتأخذ النصف الآخر، وسألت: هل ما آخذه