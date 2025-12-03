متحدث الصحة: "حقنة هتلر" تسبب الفشل العضوي ويمكن أن تؤدي للوفاة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خطورة ما يعرف شعبيا باسم "الحقنة الثلاثية" أو "حقنة هتلر"، التي يقبل عليها كثير من المواطنين في بداية مواسم البرد.

وشدد على أن الوزارة جددت تحذيرها القاطع من استخدام هذه الخلطات نظرا لآثارها الجانبية الوخيمة التي تهدد حياة المواطنين .

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "البيت" على قناة "الناس": إن هذه الحقنة تتكون من خليط لثلاثة مكونات رئيسية هي مضاد حيوي، وكورتيزون، ومسكن وخافض للحرارة.

وأوضح أن خلط هذه المواد يتم دون أي دراسة علمية، مما قد ينتج عنه تفاعلات كيميائية تشكل مادة رابعة ضارة جدا بالجسم .

وأضاف أن اللجوء إلى المضاد الحيوي في هذه الحالة لا يجدي نفعا، حيث أنه لا يعالج الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو الإنفلونزا، بل يستخدم فقط لعلاج العدوى البكتيرية.

وبين أن الإحساس بالتحسن السريع الذي يشعر به البعض بعد أخذها هو إحساس زائف سببه تأثير المسكن فقط، والذي يقلل الإحساس بالأعراض دون معالجة المرض.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى الخطر الأكبر، وهو الكورتيزون، الذي يضعف جهاز المناعة ويؤخر الشفاء الطبيعي.

وحذر من أن هذا المكون يسبب مشكلات صحية بالغة الخطورة، مثل ارتفاع السكر والضغط وقرحة المعدة

وشدد على أن الحقنة قد تؤدي إلى مضاعفات بالغة تصل إلى الفشل العضوي أو الوفاة لا قدر الله، خاصة لدى المصابين بأمراض مزمنة كالقلب والكلى والسكر .

