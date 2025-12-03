"ميليشيات".. أحمد موسى يشن هجوما على إثيوبيا لهذا السبب

أبدى الإعلامي المصري أحمد موسى انفعالاً شديداً على خلفية البيان الصادر عن الجانب الإثيوبي، والذي تضمن اتهامات تتعلق بشن حملات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وقال موسى: إن الغرض الرئيسي للنظام الإثيوبي من وراء هذا البيان هو استغلال ملف سد النهضة كأداة ضغط سياسي موجهة بشكل مباشر ضد المصالح المصرية.

وخلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي"، الذي بذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن الهدف من عملية بناء السد يكمن في تصدير الأزمات والمشكلات إلى مصر في محاولة لتقويض استقرارها، وذلك بهدف السيطرة والتحكم في حصتها المائية.

كما شدد على أن الرد المصري على البيان الإثيوبي أصبح ضرورة ملحة، داعياً إلى التعامل بمبدأ "العين بالعين».

وأشار إلى أن صياغة البيان الإثيوبي لا تعبر عن وثيقة صادرة عن دولة ذات سيادة، بل "تعبر عن ميليشيات"، مؤكداً أن مصر، التي وصفها بالدولة الأكبر والأهم، لن تسمح بأي شكل من أشكال التطاول أو التجاوز من قبل إثيوبيا.

ولفت موسى إلى التاريخ المتمثل في مساعدة مصر لإثيوبيا خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عب