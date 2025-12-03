متحدث "الطب البيطري": نقل الكلاب الشرسة إلى مراكز إيواء آمنة

قال الدكتور الحسيني عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد بدأت بالفعل في تنفيذ خطة عمل ميدانية واسعة النطاق؛ للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في مختلف الشوارع المصرية.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، أن هذه الظاهرة تعد قضية مجتمعية تمس كل شرائح المجتمع، مبينًا أن هذه الخطة تأتي في إطار اهتمام الدولة بضمان صحة وسلامة المواطنين، وهو ما تجسَّد في إصدار قانون 29 لسنة 2023، الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأكد المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة أن هناك فرقًا بيطرية مدربة ومتخصصة ستتولى مهمة الكشف على الكلاب وتحديد حالتها الصحية والسلوكية بدقة.

وذكر عوض أن التعامل سيكون مختلفًا بناءً على حالة كل كلب، فالكلاب التي يثبت أنها غير خطرة سيتم تطعيمها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وأشار المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة إلى أنه سيتم نقل الكلاب الشرسة أو التي تشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين إلى مراكز إيواء مخصصة وآمنة، لضمان عدم تعريض المواطنين لأي مخاطر.

وأشار عوض إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة سابقًا والمتمثلة في نقص الكوادر المدربة للتعامل مع هذه الظاهرة؛ فإن الفترة الأخيرة شهدت إعداد فرق متخصصة ذات كفاءة عالية لتنفيذ الخطة.

واستطرد عوض بأن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو التقليل التدريجي لأعداد الكلاب الضالة في الشوارع، سعيًا لتحقيق التوازن الضروري بين الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين واحترام حقوق الحيوان.

وأردف عوض بوجود مرحلة انتقالية ضمن الخطة، سيتم خلالها توجيه وإرشاد المواطنين حول الطرق الآمنة للتعامل مع الحيوانات دون التعرض لمخاطر، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم في حال وقوع أي طارئ.