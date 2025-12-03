أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من مدارس إدارتي المقطم وعابدين التعليمية.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أن الجولة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق أعلى مستويات الانضباط وتطوير البنية المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطلاب.

زيارة مدارس المقطم التعليمية

استهلت الجولة بزيارة إدارة المقطم التعليمية، حيث شملت زيارة: المدرسة الفرنسية الرسمية للغات، ومدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بنين.

وفي المدرسة الفرنسية الرسمية للغات، تابعت مدير تعليم القاهرة مبنى دورات المياه واطلعت على احتياجاته من الصيانة، كما عاينت السور الداخلي والخارجي للفصل بين المدارس المجاورة، وقدم مدير عام الإدارة خطة العمل الخاصة بتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة.

وخلال الزيارة، قدمت طالبات رياض الأطفال فقرة ترحيبية باللغة الفرنسية، وأكدت الدكتورة همت على أهمية تشجيع الإبداع المبكر لدى الطلاب، وكذلك تناول الأغذية المفيدة والابتعاد عن المأكولات المصنعة حفاظًا على الصحة.

وفي مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بنين، تفقدت سيادتها المبنى الجديد غير المشغل، ووجهت بسرعة استكمال أعمال الصرف بدورات المياه وأحواض المياه تمهيدًا لتشغيله في أقرب وقت، كما تابعت سير الامتحانات الشهرية في مادة العلوم داخل عدد من الفصول، مشيدة بالانضباط داخل اللجان.

وتوجهت الدكتورة همت إلى إدارة عابدين التعليمية، حيث كان في استقبالها مدير عام الإدارة طارق عبد الله وعدد من مديري المدارس، وزارت كلًا من: مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات، مدرسة نوبار الإعدادية بنات.

وشملت الجولة متابعة سير الامتحانات داخل الفصول، والتواصل مع الطالبات للاطمئنان على استعداداتهن، مع التأكيد على ضرورة الاجتهاد والمتابعة اليومية للدروس، والالتزام بالحضور والانضباط.

كما تابعت مدير تعليم القاهرة تفعيل الأنشطة العملية في المعامل المدرسية، وتفقدت اللوحات الجدارية داخل المدارس، مشيدة بما تضيفه من لمسات جمالية تعزز انتماء الطلاب للمدرسة.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة أنه لن يتم التساهل في أي تقصير بالانضباط أو الصيانة، وأن المديرية تعمل يوميًا على تحسين وتطوير بيئة التعليم بلا توقف لضمان توفير حق كل طالب في مدرسة آمنة ومحترمة.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" توجه بسرعة صرف حافز التدريس والإدارة المستحق للمعلمين والمديرين

جامعة حلوان توضح حقيقة انضمام الفنان سامح حسين لأعضاء هيئة التدريس

770 مدرسة مستفيدة.. "التعليم" توسع شراكتها مع "مصر الخير" لدعم المجتمع التعليمي