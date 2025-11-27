كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها، على النحو التالي،

متحدث الأوقاف: الرئيس السيسي مهتم بتجديد الخطاب الديني

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن هناك اهتمامًا شخصيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تجديد الخطاب والفكر الديني، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام هو الدافع وراء عملية "فرز" لأهم الكفاءات والعقول داخل وزارة الأوقاف.

عبد المنعم سعيد: انتخابات 2025 تتطلب برامج سياسية واضحة دون شعارات

علَّق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على التطورات الحالية المرتبطة بانتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على ضرورة تقديم برامج سياسية واضحة بدلاً من الاكتفاء بالشعارات العامة.

متحدث الأوقاف يكشف موعد إعلان وتكريم أوائل مسابقة دولة التلاوة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع «دولة التلاوة» يمثل عملًا فريدًا يعكس الثقافة والقوة الناعمة لمصر، مشيرًا إلى أن البرنامج استغرق جهدًا كبيرًا وحرصًا على أن يكون مصريًا خالصًا في كل تفاصيله.

مسئول بمكتب النائب العام: تقديم خدمات النيابة عبر أبلكيشن "أورانج"

قال المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، إنّ خطة التحول الرقمي الشاملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بهدف رقمنة كافة الخدمات والأوراق، مما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المواطنين

خالد أبو بكر: التحرش بالأطفال أزمة اجتماعية خطيرة

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن الأحداث المتزايدة بشأن وقائع التحرش بالأطفال تمثل قضية "شديدة الخطورة" يجب أن تستمر في صدارة اهتمام الإعلام والمجتمع