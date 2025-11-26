خالد أبو بكر: التحرش بالأطفال أزمة اجتماعية خطيرة

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن الأحداث المتزايدة بشأن وقائع التحرش بالأطفال تمثل قضية "شديدة الخطورة" يجب أن تستمر في صدارة اهتمام الإعلام والمجتمع.

وأكد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن الأزمة الاجتماعية الخطيرة التي يمثلها هذا الملف تستدعي أن "يهتز لها المجتمع كله"، مشدداً على أن دراسته تحتاج إلى حلقات عديدة، وربما تصل إلى عشرين حلقة متواصلة.

وأضاف أبو بكر، أن وقوع جريمة بهذا الحجم والشكل يستوجب على كل فرد مراجعة ذاتية لجوانب "التقصير المحتملة"، معتبراً أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة. ولفت إلى أهمية دور الإعلام في طرح جميع وجهات النظر لتمكين كل أسرة من تحديد مكامن الخلل ومعرفة كيفية توفير الحماية اللازمة لأطفالها.

وحذر أبو بكر، من خطورة إهمال الأبناء، قائلاً إن البعض قد ينجح في الحفاظ على أمواله وممتلكاته، لكنه قد "يقصر في الحفاظ على أبنائه"، متسائلاً عن القيمة التي ستقدمها الأموال أو العلم إذا ما "ضاع الأبناء".

وفي سياق متصل، أشاد أبو بكر ببيان النيابة العامة الذي صدر بشأن تفاصيل الوقائع، مؤكداً أنه "بيان دقيق ويستحق التحية"، لأنه كشف عن تفاصيل خطيرة أحدثت "هزة قوية" في نفوس الأسر. وأوضح أن هذه الهزة الصحية ستساهم في خلق قدر أكبر من الحيطة والحذر في المستقبل.

