متحدث الأوقاف يكشف موعد إعلان وتكريم أوائل مسابقة دولة التلاوة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع «دولة التلاوة» يمثل عملًا فريدًا يعكس الثقافة والقوة الناعمة لمصر، مشيرًا إلى أن البرنامج استغرق جهدًا كبيرًا وحرصًا على أن يكون مصريًا خالصًا في كل تفاصيله.

وقال الدكتور رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن "دولة التلاوة" يهدف إلى إبراز جمال حسن الصوت، ولا يوجد له مثيل على مستوى العالم.

وأضاف المتحدث باسم الأوقاف أن هناك حكمة قديمة تقول: "القرآن نزل في الحجاز وقُرئ في مصر"، مشيرًا إلى أن ملف التلاوة ظل محل اهتمام كبير وتم العمل عليه طويلًا حتى استقرت أركان الدولة.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم محتوى يليق بمكانة مصر وثقافتها وقوتها الناعمة، لافتًا إلى أن الحلقات الأربع الأولى حققت مئات الملايين من المشاهدات.

وأوضح أنه تم إطلاق برنامج "دولة التلاوة"، منذ أربعة أشهر على مستوى المحافظات، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين وتكريم الأوائل في أول ليلة من شهر رمضان المبارك.

وذكر أن هذا الموسم هو الأول للمسابقة وستتبعه مواسم أخرى مستقبلًا، مؤكدًا على ضرورة عدم السماح بانضمام أي متسابق جديد حاليًا، لضمان العدالة والإنصاف لجميع المشاركين.

وتابع رسلان أن لجنة التحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء من أهل التخصص يمتلكون سلطة التقييم ومنح الدرجات، بينما يمثل ضيوف الشرف قامات من داخل مصر وخارجها.

وأكد على أن "دولة التلاوة"، نجحت في جمع الأسرة المصرية ومناقشة المقامات وفكرة الذائقة الفنية، مما جعل الجمهور قادرًا على تمييز الجمال، معتبرًا أن هذا دليل على أن المجتمع المصري حيوي وبخير.