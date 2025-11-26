متحدث الأوقاف: الرئيس السيسي مهتم بتجديد الخطاب الديني

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن هناك اهتمامًا شخصيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تجديد الخطاب والفكر الديني، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام هو الدافع وراء عملية "فرز" لأهم الكفاءات والعقول داخل وزارة الأوقاف.

وقال الدكتور رسلان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن الدراسة التي يتلقاها رجال الدين في الأكاديمية العسكرية هدفها الأساسي صقل الشخصية، وإن المحتوى المُقدم يخضع لمراجعات لجان علمية متخصصة.

وأضاف أنه من الضروري أن يكون رجل الدين مُلمًا بعلم الاجتماع، وأن يفهم جيدًا معنى سياسة الدولة، ومُدركًا أن مفهوم الدولة يتغير ويختلف عبر الزمان والأشخاص.

وذكر أن علوم الإدارة تُعد جزءًا من هذه الدراسة ليستفيد منها رجال الدين، مشددًا على أن رجل الدين يجب أن يفهم الأمن القومي والعلاقات الدولية، إلى جانب تمكنه من العلوم الدينية.

وأوضح أن الوزارة تدرك تمامًا أهمية أن يكون لديها رجل دين ذو تأثير عالٍ، يعادل تأثير ألف شخص، مؤكدًا أن المعيار هنا هو "الكيف لا الكم".

وأشار إلى أن هذا التركيز على الجودة يأتي لأن بعض التخصصات في الجامعات المصرية تشهد تضخمًا في الأعداد، مما يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الطلب عليه في سوق العمل.

