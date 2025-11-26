عبد المنعم سعيد: انتخابات 2025 تتطلب برامج سياسية واضحة دون شعارات

علَّق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على التطورات الحالية المرتبطة بانتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على ضرورة تقديم برامج سياسية واضحة بدلاً من الاكتفاء بالشعارات العامة.

وقال عبد المنعم سعيد إن نظام القائمة الانتخابية يجب أن يرتكز على الأفكار والبرامج الحزبية المتكاملة، منتقدًا في الوقت ذاته القصور الواضح في التغطية الإعلامية لما يجري حاليًا.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره في برنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "Ten"، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى برنامج سياسي متكامل ومختلف عن الشعارات الفضفاضة مثل "حب مصر".

وأشار إلى أنه يدعو كل من يريد أن يلعب دور المعارضة إلى تقديم مشروع فكري وعملي واضح، وليس الاعتماد على العبارات العامة غير المحددة.

وذكر أن المطلوب الآن هو طرح برامج سياسية لا تقوم على منطلقات دينية أو قضايا خلافية مرتبطة بالحريات.

وشدد على ضرورة وجود سلطة تنفيذية قوية تتبنى مشروعًا واضحًا، لافتًا إلى أن المشكلة قد تكمن أحيانًا في أن الجمهور لا يقرأ أو يتابع هذه البرامج بعمق كافٍ.

واختتم "سعيد" حديثه بالتأكيد على أهمية وجود إعلام منضبط يتمكن من بناء خطاب إيجابي يشرح التطورات الداخلية للعالم الخارجي ويعكس صورة واقعية للعمليات السياسية الجارية.

