مسئول بمكتب النائب العام: تقديم خدمات النيابة عبر أبلكيشن "أورانج"

قال المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، إنّ خطة التحول الرقمي الشاملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بهدف رقمنة كافة الخدمات والأوراق، مما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المواطنين.

وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وشركة "أورنج" لزيادة هذا التحول.

وتابع : "بنهاية عام 2026، سيكون التوجه التقليدي لاستخراج الأوراق من النيابة العامة في أدنى عدد ممكن".

وأكد المستشار عمرو مخلوف أن النيابة العامة اعتمدت على إحصاءات دقيقة لجميع الخدمات التي تقدمها، وشرعت في ميكنتها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين. مشيراً إلى أن الجانب الأمني كان أولوية قصوى، حيث: "استغرقنا وقتاً كبيراً لتشفير البيانات التي بيننا وبين أورنج مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من جهاز تنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري".

وذكر أن آلية الحصول على الخدمات تتضمن تقديم الطلب عبر تطبيق (أبلكيشن) شركة "أورنج"، مع توفير المعلومات لطالب الخدمة عبر رسائل نصية (SMS) بتشفير لكافة البيانات.

ما وأشار إلى أن عملية التعامل والتنسيق مع "أورنج" تتم من خلال الرقم القومي، الذي يُستخدم للتأكد من هوية طالبي الخدمات والاستعلام عن القضايا، مع إتاحة خدمة "توصيل الأوراق الرسمية والقضايا إلى منزل طالب الخدمة".

اقرأ أيضا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها

الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

"السبكي": 94% تغطية للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل