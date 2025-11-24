33 فيلما في الدورة السابعة لملتقى "أفلام المحاولة" بقصر السينما

انطلقت فعاليات الدورة السابعة من ملتقى "أفلام المحاولة" بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المبدعين الشباب في المجال السينمائي.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، وسهام بحر مدير قصر ثقافة السينما، والمونتيرة نشوى نبيل، ومدير التصوير زايد نايف، إلى جانب عدد من المبدعين والمهتمين بالفنون السينمائية.

وأعربت د. منى شعير عن سعادتها بانطلاق الملتقى الذي يمثل منصة مهمة لاكتشاف وعرض إبداعات المواهب الشابة، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه قصور الثقافة في احتضان الطاقات الفنية الجديدة.

كما رحبت سهام بحر بالحضور، مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى دعم صناع الأفلام الشباب وإتاحة فضاء احترافي لعرض إنتاجهم داخل واحدة من أهم المنارات الثقافية المتخصصة في المجال السينمائي.

من جهتها، أوضحت الناقدة نشوى نبيل أن الدورة الحالية تشهد مشاركة 33 فيلما تتنوع بين الروائي القصير، والتسجيلي القصير، وأفلام التحريك، ليتم عرضها ضمن فعاليات الملتقى واختيار الأعمال الفائزة.

واستهل حفل الافتتاح بفقرة فنية لكورال التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، الذي قدم باقة من الأغاني التراثية والطربية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، من بينها: هوى يا هوى، الهوى غلاب، عايز تنساني، حيران كده ليه، أهيم شوقا، تعب الهوى قلبي، تخونو، ابعت واسأل، قول يا قلم وغيرها.

وعرضت بعدها مجموعة من الأفلام المشاركة، ومنها: "معبد فيلة"، "غير متصل"، "عين"، "فنان حارتنا"، "الشاطر"، و"حارس الأرض".

وأعقب العروض ندوة نقدية للناقدة نشوى نبيل، ناقشت خلالها المخرجين بشأن موضوعات أفلامهم، والدوافع الفنية وراء اختيار القضايا المطروحة، والصعوبات التي واجهتهم خلال مراحل الإنتاج المختلفة.

تعرض أفلام الملتقى يوميا في الثامنة مساء حتى الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، بحضور لجنة التحكيم المكونة من: الدكتور أشرف محمد، والمخرج عادل عوض، ومدير التصوير حسين بكر. وتكونت لجنة المشاهدة من المخرج عصام حلمي رئيسا، وعضوية المونتيرة نشوى نبيل، ومدير التصوير زايد نايف.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع قصر السينما التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

ويختتم الملتقى مساء الخميس المقبل بحفل لتوزيع الجوائز، حيث تمنح جوائز لأفضل فيلم في كل فئة، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تجديد وابتكار. ويحصل الفائزون على درع الملتقى وشهادات تقدير، إلى جانب شهادات تدريب متخصصة في مجالات الإخراج، المونتاج، التمثيل، السيناريو، والتصوير.

