حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس هذا الأسبوع، بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 25 ديسمبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح على المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى ما بين 8 و9 درجات مئوية، بينما تسجل على شمال الصعيد ووسط سيناء ما بين 5 و7 درجات مئوية يومي الاثنين والثلاثاء بالإضافة إلى يوم الخميس.

ويسود خلال هذه الفترة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الاعتدال نهارًا، ثم يعود ليكون شديد البرودة ليلًا.

وتتكون شبورة مائية في ساعات الصباح، وذلك من الساعة (3:9) صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط متقطع للرياح يوم الأحد 21 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة طوال أيام الأسبوع:

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22° - الصغرى 13°

• السواحل الشمالية: العظمى 20° - الصغرى 11°

• شمال الصعيد: العظمى 20° - الصغرى 11°

• جنوب الصعيد: العظمى 25° - الصغرى 8°

الإثنين 22 ديسمبر:

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20° - الصغرى 11°

• السواحل الشمالية: العظمى 19° - الصغرى 10°

• شمال الصعيد: العظمى 21° - الصغرى 7°

• جنوب الصعيد: العظمى 27° - الصغرى 11°

الثلاثاء 23 ديسمبر:

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21° - الصغرى 11°

• السواحل الشمالية: العظمى 20° - الصغرى 10°

• شمال الصعيد: العظمى 21° - الصغرى 7°

• جنوب الصعيد: العظمى 27° - الصغرى 11°

الأربعاء 24 ديسمبر:

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21° - الصغرى 12°

• السواحل الشمالية: العظمى 20° - الصغرى 8°

• شمال الصعيد: العظمى 23° - الصغرى 11°

• جنوب الصعيد: العظمى 27° - الصغرى 11°

الخميس 25 ديسمبر:

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21° - الصغرى 12°

• السواحل الشمالية: العظمى 20° - الصغرى 10°

• شمال الصعيد: العظمى 23° - الصغرى 7°

• جنوب الصعيد: العظمى 28° - الصغرى 12°

