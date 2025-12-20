وزير الزراعة يبحث إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من الخبراء الصينيين، لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، بحضور الدكتورة هالة أبويوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

استعرض اللقاء، الخطط التنفيذية لهذا المشروع، والذي من المقرر أن يحقق إضافة نوعية مهمة للقطاع الزراعي المصري، حيث سيتم إنشاؤه بأعلى مستويات التكنولوجيا الصينية الحديثة لنقل التكنولوجيا المتطورة لتصنيع المبيدات في مصر، وذلك من خلال استثمارات صينية مصرية مشتركة من خلال مستثمرين مصريين.

وأكد وزير الزراعة، أهمية هذا التعاون، والذي يساهم في توطين صناعة مبيدات الآفات الزراعية في مصر، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بلاشك إضافة للاقتصاد الوطني وضمان توفير مبيدات آمنة وفعالة بأحدث المعايير العالمية.

وأشار "فاروق"، إلى أن الحكومة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع المستثمرين، وتحسين مناخ الإستثمار، مؤكدًا أن القطاع الزراعي في مصر، هو قطاع واعد ومليء بالعديد من الفرص الاستثمارية المهمة، وأن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وشدد الوزير، على ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لضمان استدامة المشروع ونقل التكنولوجيا، فضلًا عن تشديد الرقابة الصارمة على جميع مراحل الإنتاج لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية الدولية، مع التركيز على أهمية البحث والتطوير بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وحماية الصحة العامة.

من جانبها، قالت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن من المقرر أن تتولى إدارة صينية كاملة تشغيل المصنع لمدة 3 سنوات، يتم خلالها تدريب مكثف وتأهيل كوادر وعناصر مصرية متخصصة على كل مراحل الإنتاج والإدارة، مشيرة إلى أنه بنهاية هذه المدة، سيتم نقل الإدارة بالكامل إلى الأيادي المصرية المدربة، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

