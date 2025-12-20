العمل: زيادة حملات التفتيش لمتابعة تطبيق القانون الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

واصلت وزارة العمل، تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص بمختلف المحافظات، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، الخاضعة للإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، والتي أسفرت عن التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49 ألفًا و48 عاملًا.

وبحسب وزارة العمل، تم توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل، إلى جانب تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت الحملات عن تحرير 664 محضرًا بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، شدد وزير العمل، على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

وأكد الوزير، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بمختلف القطاعات.

