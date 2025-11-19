إعلان

حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": شبورة مائية بهذه المناطق

كتب : محمد أبو بكر

08:00 م 19/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شبورة كثيفة
  • عرض 8 صورة
    شبورة كثيفة
  • عرض 8 صورة
    شبورة كثيفة
  • عرض 8 صورة
    شبورة كثيفة
  • عرض 8 صورة
    شبورة كثيفة
  • عرض 8 صورة
    شبورة كثيفة
  • عرض 8 صورة
    شبورة كثيفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية غدِ الخميس 20 نوفمبر 2025.

وقالت "الهيئة"، بحسب بيانها، إنه من المتوقع غدًا شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت "الأرصاد"، من الشبورة المائية، قائلة :"يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

القاهرة والوجه البحري:

الدرجة العظمى: 28 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

الدرجة العظمى: 26 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

الدرجة العظمى: 29 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

الدرجة العظمى: 33 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 22 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

حبس وغرامة.. "تشريعية الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة مائية حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة أمطار رياح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة