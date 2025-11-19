حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": شبورة مائية بهذه المناطق

المصريون في فرنسا يتوافدون على السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية غدِ الخميس 20 نوفمبر 2025.

وقالت "الهيئة"، بحسب بيانها، إنه من المتوقع غدًا شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت "الأرصاد"، من الشبورة المائية، قائلة :"يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

القاهرة والوجه البحري:

الدرجة العظمى: 28 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

الدرجة العظمى: 26 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

الدرجة العظمى: 29 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

الدرجة العظمى: 33 درجة مئوية.

الدرجة الصغرى: 22 درجة مئوية.

