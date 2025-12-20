مصر للطيران تكشف حقيقة هبوط طائرة اضطراريًا على الطريق الدائري

كتب- محمد نصار:

أكدت شركة مصر للطيران، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يزعم هبوط لطائرة تابعة لمصر للطيران اضطراريًا على الطريق الدائري بالقاهرة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن هذا الفيديو غير حقيقي ومفبرك بالكامل، وقد تم تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأنه لا يمت للواقع بصلة.

وتهيب مصر للطيران بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وعدم تداول أو نشر أي محتوى غير موثوق، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والإعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات الصادرة عن الشركة قبل تداول أي معلومات مغلوطة، لما لذلك من دور في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

كما تشدد الشركة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إنتاج ونشر هذا الفيديو المفبرك، لما ترتب عليه من تضليل للمواطنين ونشر أخبار غير صحيحة فضلًا عن الإضرار بسمعة الشركةالوطنية.

