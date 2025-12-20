إعلان

مصر للطيران تكشف حقيقة هبوط طائرة اضطراريًا على الطريق الدائري

كتب : محمد نصار

03:37 م 20/12/2025

شركة مصر للطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أكدت شركة مصر للطيران، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يزعم هبوط لطائرة تابعة لمصر للطيران اضطراريًا على الطريق الدائري بالقاهرة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن هذا الفيديو غير حقيقي ومفبرك بالكامل، وقد تم تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأنه لا يمت للواقع بصلة.

وتهيب مصر للطيران بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وعدم تداول أو نشر أي محتوى غير موثوق، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والإعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات الصادرة عن الشركة قبل تداول أي معلومات مغلوطة، لما لذلك من دور في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

كما تشدد الشركة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إنتاج ونشر هذا الفيديو المفبرك، لما ترتب عليه من تضليل للمواطنين ونشر أخبار غير صحيحة فضلًا عن الإضرار بسمعة الشركةالوطنية.

اقرأ أيضًا:

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

"إعلام الوزراء" يكشف حقيقة فيديو لطائرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للركاب

السيسي يبحث مع وزير الخارجية الروسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

قرار جديد بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال - مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مصر للطيران الطريق الدائري الذكاء الاصطناعي هبوط طائرة هبوط اضطراري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل