صور.. مئات السودانيين يغادرون القاهرة عبر قطارات السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025 الرحلة الـ40 من القطارات المخصصة لمشروع العودة الطوعية للمواطنين من دولة السودان، وذلك من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان.

وقد وصل إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم إلى 38744 راكبًا سودانيًا منذ انطلاق الرحلات ضمن المبادرة حتى الآن.

ومن المقرر أن يصل القطار في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد.

