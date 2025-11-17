صور.. ختام التدريب البحري المصري السعودي "الموج الأحمر 8"

اُختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك (الموج الأحمر 8) والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البحرية من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي.

شمل التدريب تنفيذ عدد من الرمايات المختلفة بواسطة القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب، والتدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي، كما تم تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة للوحدات المشتركة في التدريب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب، تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلًا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه تمهيدًا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب، قائد القوات البحرية المصرية، وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية

اليوم.. 3 مبادرات من "100 مليون صحة" داخل نقابة الصحفيين لمدة 4 أيام

بأرباح 635 مليون جنيه.. انتهاء مناقشة ميزانية "الوجه القبلى" للكهرباء للعام المالي 2024-2025

ء