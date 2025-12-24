مدبولي: أولوية الإنفاق الحكومي للتأمين الصحي الشامل وحياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستُوجه أولويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة إلى مشروعين يُعدان من أهم المشروعات القومية للدولة المصرية، وهما مشروع التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعين يمسان حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، ويعكسان بوضوح جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه يتبقى عام واحد فقط على انتهاء برنامج الصندوق.