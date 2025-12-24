أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السياحة المصرية تشهد نموًا هذا العام.

وأكد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أعداد السائحين وصلت إلى 18.8 مليون سائح مقارنة بالعام السابق 15 مليون سائح.

وتابع رئيس الوزراء، تركيزنا بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية على ضمان طفرات في هذا القطاع للوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، وهناك مستهدفات يتم التخطيط لها حتى 2040، وفق خطط تضعها الدولة.