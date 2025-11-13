تصوير - هاني رجب:



أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تحديات الذكاء الاصطناعي أصبحت كبيرة ومتسارعة، مشيرًا إلى أن وتيرة تطور هذه التكنولوجيا تتجاوز الحدود الوطنية، ولا يمكن لأي دولة أن تنعزل أو تتعامل معها بمعزل عن العالم.



وشدد الوزير في جلسة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، على أهمية إقامة حوار إقليمي عميق بين المؤسسات الدولية ذات الخبرات المتخصصة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في حماية البيانات وضمان استخدامها الآمن، خاصة تلك التي تتعلق بالمعلومات الشخصية، مؤكدًا أن التشريعات، وتبادل الخبرات، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة تمثل عناصر أساسية في هذا الإطار.



وأضاف عبدالغفار أن المطلوب هو تجاوز الخوف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودمجها ضمن خطط التنمية البشرية، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التسارع التكنولوجي العالمي، موضحًا أن مصر ليست بعيدة عن هذا الركب، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في إنشاء قواعد بيانات ضخمة تمثل ركيزة مهمة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.