كشف المستشار هاني يونس، المسؤول الإعلامي بمجلس الوزراء، عن توجه الحكومة الجاد نحو وضع ملف "تخفيض الدين" على رأس أولوياتها لعام 2026، بالتنسيق الوثيق مع البنك المركزي المصري.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، أن الدولة تعتزم مواصلة دعمها المكثف لقطاعي الصحة والتعليم، مشدداً على أن الوقت قد حان ليحصد المواطن المصري ثمار الصبر والتحمل خلال فترات الإصلاح الاقتصادي الصعبة.

وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى توجيه المليارات التي سيتم توفيرها من تقليص الديون مباشرة لرفع مستوى دخل المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن العائد المباشر من هذا الإجراء سيلمسه المواطن في حياته اليومية بشكل ملموس.

وأشار المستشار الإعلامي إلى الإنجازات التي تحققت في الملف التعليمي كقطاع استراتيجي، مقارناً بين الوضع السابق الذي شهد تكدسا طلابيا وصل إلى 150 طالبا في الفصل الواحد، وبين الوضع الحالي الذي شهد تراجعا كبيرا في الكثافات لتصل إلى 29 طالبا أو أقل في الفصل، مما يضمن بيئة تعليمية تليق بالطلاب.

وذكر أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتأمين مصادر دخل متنوعة، وهو ما يساهم بفعالية في خفض معدلات البطالة، مضيفًا: "لقد نجحنا بفضل الله في بناء أركان الدولة خلال الفترة الماضية، ونعمل الآن على ملف الديون بتوجيهات رئاسية مباشرة ستظهر نتائجها قريبا".

وأكد أن الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات حاسمة وخطة تفصيلية لخفض الدين العام بالتعاون مع البنك المركزي خلال الأيام القليلة القادمة، منوهاً بأن المؤسسات الدولية والمستثمرين العرب والأجانب يبدون إشادة واسعة بالخطوات الاقتصادية التي تتخذها مصر في هذا الصدد.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"