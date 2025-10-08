تصوير- هاني رجب:

شهد مسجد الشرطة بالتجمع الخامس مساء اليوم توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين لتقديم واجب العزاء في شيخ المُحدّثين الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية أمس بعد رحلة طويلة في خدمة العلم والدعوة ونشر الفكر الوسطي.

حضر العزاء، المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع الأسبق، إلى جانب عدد من العلماء وقيادات الأزهر الشريف الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الكبير الذي لعبه الفقيد في خدمة السنة النبوية وتعليم الأجيال.

كما شارك في العزاء، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام المفتي السابق، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ورجل الأعمال حسن رحب، في مشهد اتسم بالاحترام والتقدير لرمز من رموز الفكر الإسلامي والأزهري.