انطلاق الدورة الثانية من مهرجان "جيلنا" بحضور نجوم الفن

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "جيلنا" للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي والذي يقام هذه الدورة تحت شعار "الفن من أجل الحياة"، دورة الفنان لطفي لبيب، تكريمًا لمسيرته الفنية والإنسانية الطويلة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم الذين أثْروا الساحة الفنية بأعمالهم المتنوعة، وجاءت قائمة المكرمين كالتالي: شيخ المصورين الصحفيين حسام دياب، الفنان شيكو، الفنانة هنا شيحة، الفنان محمد عبد الرحمن توتا، المخرج عمرو نبيل، الفنانة القديرة عايدة رياض، الفنان أحمد كمال، والمصور الصحفي عمرو نبيل.

ويحمل المهرجان هذا العام اسم الفنان لطفي لبيب، تقديرًا لعطائه الفني الغني، ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور، حيث يُعد من أبرز نجوم الكوميديا والدراما في العقود الأخيرة، وشارك في عدد هائل من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حجز بها مكانة خاصة لدى المشاهد المصري والعربي.

ويُقام مهرجان "جيلنا" تحت شعار الفن من أجل الحياة ، وهو حدث سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المجتمعي للفن، وتكريم أصحاب التجارب المؤثرة سواء على الشاشة أو خلف الكواليس.

ويُعتبر هذا المهرجان هو ثمرة تعاون المركز الكاثوليكي المصري للسينما وقناة سات ٧، من أجل تشجيع الشباب الموهوب في مجالي الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.