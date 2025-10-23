قال أحمد مسعد، رئيس أحدى الشركات العاملة في مجال الزارعة، متخصص في مجال الأسمدة والمركبات الزراعية، إنهم يقومون بتطوير مركبات قوية للفلاح، من أجل تغطية الموسم الزراعي له.

وأضاف في برنامج خط أخضر مع الإعلامية فاطمة أنور، على قناة "النهار"، أن "الأسمدة التي تعلي جودة المحصول مهمة جدًا، مشيرًا إلى أننا نوفر للمزارع كل سنة حلولًا واقعية لمواجهة الطقس السيء والتحديات المختلفة، وكل سنة يكون لدينا مركبات أحدث".

وأوضح أن الدولة توفر للفلاح دعمًا فنيًا لتخفيف الصعوبات والتي تشمل الإرشاد الزراعي والتدريب على أحدث تقنيات الزراعة، إلى جانب دعم مالي من خلال قروض ميسرة ومنح لمستلزمات الإنتاج، مؤكدًا تنظيمهم لقوافل زراعية ستجوب مصر، لتقدم خدمات مجانية للمزارع مثل تحليل المياه والتربة وتقديم عينات مجانية، إضافة لتدريب طلاب الجامعات المصرية من باب المسؤولية الاجتماعية.

وقال أحمد مسعد، إن تدريب الكوادر الطلابية يسهم في خلق جيل قادر على التعامل بحرفية مع تطورات الزراعة، موضحا سعيهم لخلق أنواع من الأسمدة تطور المحاصيل.

وأكد أن المشروعات الزراعية العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية، مثل "الدلتا الجديدة" و"مستقبل مصر"، تمثل "مشاريع خير" تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد على أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية سياسية طموحة لكسر الاعتماد على الرقعة الزراعية التقليدية في الوادي والدلتا، والتوجه نحو "اقتحام الصحراء" عبر استصلاح الأراضي.