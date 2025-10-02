محافظة البحيرة تخصص منفذًا جديدًا لهيئة الكتاب بدمنهور

تسلم الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مقر شركة مصر للسياحة السابق، لإقامة منفذ بيع كتب جديد بمدينة دمنهور.

من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، على أهمية التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، في افتتاح منفذ هيئة الكتاب الجديد، مما يعزز الحضور الثقافي في المحافظة، وهو ما يعد استثمار في البشر.

وأكدت جاكلين عازر، أن المحافظة خصصت هذا المنفذ لهيئة الكتاب بشكل رسمي، وأنها وجهت بإنهاء التراخيص اللازمة لإقامة المنفذ الجديد في أسرع وقت، حتى تستفيد منه مدينة دمنهور، مشيرة إلى أهمية وتميز الموقع الجديد، وأنها تتمنى أن ترى الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستقدمها هيئة الكتاب، لافتة إلى أن افتتاح معرض دمنهور اليوم، أمر مهم خاصة أنه يضم كتبا تبدأ أسعارها من 2 جنيه فقط.

وافُتتحت اليوم الخميس، الدورة الثامنة من معرض دمنهور للكتاب، المنعقدة خلال الفترة من 2 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمكتبة مصر العامة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بانتصار حرب أكتوبر المجيد.

وتشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 22 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر والإصدارات، وعلى رأسها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مشاركة عدد من دور النشر الخاصة التي تقدم أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والعلوم والمعرفة.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، بما يتيح الفرصة لطلاب المدارس والجامعات والأسر والمهتمين بالقراءة لاقتناء الكتب والتفاعل مع الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة.

ويصاحب المعرض، برنامج ثقافي وفني متنوع، يتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع نخبة من الكُتاب والمفكرين، إلى جانب ورش للأطفال وفعاليات فنية تستهدف إشراك مختلف الفئات العمرية في الحراك الثقافي.

كما يخصص المعرض مساحة مميزة للطفل، تضم أنشطة إبداعية وتعليمية وتفاعلية تناسب المراحل العمرية المبكرة، بما يساهم في غرس حب القراءة منذ الصغر.

