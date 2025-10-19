وزير الري يوجه بإعداد خطة شاملة لتأهيل وإحلال محطات الرفع بمصر



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس مراد لطفي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض حالة محطات رفع المياه على مستوى الجمهورية، ومتابعة مجهودات المصلحة في إحلال وصيانة المحطات.



وبحسب بيان للوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمحطات الرفع، والإجراءات التي تنفذها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع مصلحتي الري والصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية، فضلًا عن جهود المهندسين والعاملين بالمصلحة في تشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أي حالات طارئة.



ووجه الدكتور سويلم بضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بدقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، إلى جانب التنسيق المستمر بين أجهزة المصلحة ومصلحتي الري والصرف والإدارة المركزية لشؤون المياه لضبط المناسيب والتصرفات أمام وخلف محطات الرفع. كما شدد على أهمية التنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وتحقيق التشغيل الآمن لها.



وأوضح البيان أنه تم مؤخرا تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بعدد من الإدارات المركزية بمحافظات: شمال شرق الدلتا، شمال غرب الدلتا، جنوب شرق وغرب الدلتا، وسط الدلتا، سيناء، مصر الوسطى، مصر العليا، وجنوب الوادي، شملت تركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية، إضافة إلى تدعيم المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية محتملة.



وأشار البيان إلى أنه جار البت الفني لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وإنشاء محطتي الحامول وسمتاي، كما تم طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (5) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة 1 و5 والبستان 1 وحلق الجمل وإهناسيا.

كما صدر أمر إسناد لعمليات إنشاء محطة النصر (5) الجديدة، وتوريد وتركيب 24 صندوق تروس لمحطات المصلحة، وجارٍ الانتهاء من 8 عمرات بمحطات النقرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 7 محركات.



وأكد وزير الري أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أدائها من خلال إعداد خطة استراتيجية (Master Plan) تحدد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة وفق معايير فنية دقيقة، مشيرا إلى تكليف مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الإدارة الاستراتيجية بإعداد رؤية متكاملة للخطة استنادا إلى نتائج التقييم الفني الذي أعدته المصلحة، مع وضع خطة عاجلة وأخرى قصيرة المدى لتقليل الأعطال وتحسين كفاءة التشغيل.



جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تُعد أحد أهم أجهزة وزارة الري، إذ تشرف على 598 محطة رفع تشمل: 369 محطة ري تخدم زمام 6.3 مليون فدان، 130 محطة صرف تخدم زمام 4.4 مليون فدان، 46 محطة خلط تخدم زمام 846 ألف فدان، 53 محطة عائمة. ويبلغ إجمالي وحدات الرفع العاملة بهذه المحطات 2250 وحدة.

