مستقبل وطن يدفع بعصام فريد لرئاسة مجلس الشيوخ

كشفت مصادر برلمانية، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، توافقت على الدفع بالمستشار عصام الدين فريد، رئيسًا لمجلس الشيوخ 2025.

وبدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني من مجلس الشيوخ، وذلك بناءً على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس.

وتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية، النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، كونه أكبر الأعضاء سنًا، والتي تشهد أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

كما تولى النائبان محمد طارق نصير، وأحمد خالد، معاونة رئيس الجلسة الافتتاحية، بوصفهما أصغر الأعضاء سنًا.

كما تشهد الجلسة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

