إعلان

الرئيس السيسي: أمامنا فرصة تاريخية لبناء شرق أوسط خالٍ من الإرهاب

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

08:43 م 13/10/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمهد الطريق نحو شرق أوسط جديد تنعم فيه جميع الشعوب بالسلام والعيش الكريم في ظل حدود آمنة وحقوق مصانة.

وأكد الرئيس أن أمام المنطقة فرصة تاريخية فريدة — وربما الأخيرة — للوصول إلى شرق أوسط خالٍ من الإرهاب والتطرف وجميع أسلحة الدمار الشامل، مشددًا على أن مصر تتطلع لتجسيد هذا الحلم بالتعاون مع شركائها إقليميًا ودوليًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفاق شرم الشيخ قمة شرم الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)
رفعها ترامب في قمة شرم الشيخ.. ماذا جاء في الصفحة الأخيرة من اتفاق وقف حرب غزة؟