الرئيس السيسي: أمامنا فرصة تاريخية لبناء شرق أوسط خالٍ من الإرهاب
كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد
08:43 م 13/10/2025
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمهد الطريق نحو شرق أوسط جديد تنعم فيه جميع الشعوب بالسلام والعيش الكريم في ظل حدود آمنة وحقوق مصانة.
وأكد الرئيس أن أمام المنطقة فرصة تاريخية فريدة — وربما الأخيرة — للوصول إلى شرق أوسط خالٍ من الإرهاب والتطرف وجميع أسلحة الدمار الشامل، مشددًا على أن مصر تتطلع لتجسيد هذا الحلم بالتعاون مع شركائها إقليميًا ودوليًا