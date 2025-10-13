الرئيس السيسي: أمامنا فرصة تاريخية لبناء شرق أوسط خالٍ من الإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمهد الطريق نحو شرق أوسط جديد تنعم فيه جميع الشعوب بالسلام والعيش الكريم في ظل حدود آمنة وحقوق مصانة.

وأكد الرئيس أن أمام المنطقة فرصة تاريخية فريدة — وربما الأخيرة — للوصول إلى شرق أوسط خالٍ من الإرهاب والتطرف وجميع أسلحة الدمار الشامل، مشددًا على أن مصر تتطلع لتجسيد هذا الحلم بالتعاون مع شركائها إقليميًا ودوليًا