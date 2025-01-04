محافظ الجيزة: رصف وتطوير 32 شارعًا بالحوامدية بتكلفة 11.3 مليون جنيه -صور

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع كفاءة وتطوير ورصف 32 شارعًا بمدينة الحوامدية بتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنيه في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لتحسين حركة سير المواطنين.

تصريحات "النجار"، جاءت خلال جولته التفقدية بمدينة الحوامدية؛ لمتابعة جانب من أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة والمنتهي منها حديثًا؛ للوقوف على جودة الأعمال ومدى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة شارع المدارس ومتفرعاته بمحيط الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير مديرية الطرق، حول مراحل العمل ومصادر الخامات المستخدمة في التطوير وإجراء الاختبارات اللازمة لها قبل الاستخدام للتأكد من مقاومتها وتحملها للضغوطات.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن الأعمال تأتي في ضوء سعي المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المراكز والمدن وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق خاصة لكون العديد منها طرق ترابية وتعد مطلبًا للمواطنين.

وتضم قائمة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية شارعي النصر وجليم ومتفرعاتهم بدءًا من شارع محمد متولي الشعراوي وحتى شارع الثورة، وتضم شوارع: (تيتو، الشيخ، الرفاعي، جول جمال، مسجد موسى الجزار، خلف مساكن السكر، خلف الضرائب العقارية، اللواء زامر عزت، رفعت حفني، البهنساوي، خضر، مجدي عجمي، شوقي، مخبز عزيز، صيدلية وحيد، يوسف راغب، الطموهي، الكاشف، الشهيد سيف، الحاج منسي، أسواق الباشتلي، عطا، حواش، الجوهري، دينا، بالإضافة إلى شوارع مدرسة الثانوية بنات، مصنع الدولسي، اللواء أحمد سليمان، التوني، وخلف الإدارة التعليمية.

اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز -تفاصيل

320 درهم سنويًا.. أول تعليق من العمل على التأمين الصحي للعمالة في الإمارات

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار ورياح لمدة 3 أيام

صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة.. تفاصيل منحة عيد الميلاد