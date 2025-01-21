"البحوث الإسلامية" ينظم ورشة لتدريب الواعظات على مناسك الحج والعمرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظم مكتب شؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء، ورشة عمل لواعظات الأزهر الشريف للتدريب العملي على مناسك الحج والعمرة من خلال المحاكاة الواقعية، بمدينة البعوث الإسلامية، تمهيدًا للانتشار في الموانئ والمطارات لتوعية الحجاج قبل سفرهم لأداء فريضة الحج.

يأتي ذلك ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف فعاليات التوعية في المواسم الدينية والمجتمعية.

وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن ورشة العمل تعتمد على أنظمة تدريب مختلفة تقوم على استخدام المجسمات المرتبطة بأعمال الحج كالكعبة المشرفة وجبل الصفا والمروة إلى غير ذلك، وذلك لشرح المناسك عليها بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة.

فيما قالت الدكتور إلهام محمد شاهين الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالمجمع، إن التدريب على التوعية بمناسك الحج والعمرة عن طريق التطبيقات العملية يساعد على ترسيخ المعلومة، مضيفة أن واعظات الأزهر الشريف يشاركن الوعاظ في الانتشار والتواجد بمختلف الموانئ والمطارات للتواصل مع الحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لشرح مناسك الحج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

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