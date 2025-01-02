وزير الري: تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية تمهيدًا للتوسع فيها

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كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتي يتم إصدارها للمشروعات السياحية.

تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالي وخزان أسوان)، والتي يتم إصدارها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على تقديم كل أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمي بالوزارة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.

وأوضح أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية سيتم التوسع فيها لاحقًا في باقي إدارات المياه الجوفية، وإعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

وأكد الدكتور سويلم، أن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويُساهم في سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضًا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كل جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمي" الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

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