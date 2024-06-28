حسام موافي يكشف السبب الرئيسي في الفشل الكلوي وعلاقته بحرقان البول.. فيديو

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الأمراض التي تصيب الكلى، مردفًا: "الكلى عضو خسيس جدًا، لأن أي مرض في الكلى لا تظهر أعراضه مبكرًا، بل يظهر بعد تمكن المرض، ودا عكس أعضاء الجسم اللي بتكون الأعراض مصاحبة للمرض".

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الكلى عضو يعمل بدون سعرات حرارية، وذلك أيضًا عكس باق أعضاء الجسم، لأن كل عضو يعمل بسعرات حرارية مختلفة.

وتابع: "الكلى لها العديد من الوظائف، أبرزها تصفية الدم، حيث تقوم بتصفية 180 مليون لتر دم يوميا"، معقبًا: "عملية التصفية عملية مكررة في الكلى، عندما تنتهي بتصفية دم تعيد الكرة مرة أخرى، وتحتوي الكلى على مليون وحدة تصفية للدم".

وأوضح حسام موافي، أن مصفى الكلى لا تعمل بسعرات حرارية بل من خلال ضغط الدم فقط، لأنها الجهد الذي تبذله الكلى في تصفية الدم تحتاج إلى كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

وأكمل حسام موافي: الكلى عضو خطير جدا، لافتًا إلى أن التهاب المسالك البولية والتهاب المثانة والحالب من أبرز الأمراض التي تصيب الكلى، مشددًا أن أعراضها تؤدي إلى حرقان في البول ويزول في بعد أسبوع.

وأشار حسام موافي إلى أن السبب الرئيسي في الفشل الكلوي يعود إلى اختفاء حرقان البول بعد أسبوع، مردفًا: "حرقان البول يختفي بعد أسبوع، والمريض يعتقد أنه خف من المرض ولكن الحقيقة اختفاء الحرقان في البول يؤدي إلى الفشل الكلوي، عشان كدا بقولكم دا أعراض أمراض الكلى في منتهى الخسة".



