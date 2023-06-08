نقيب المهندسين يطالب اللجنة المشرفة على عمومية النقابة بإعلان النتيجة

كتب- محمد عبدالناصر:

تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالشكر والتقدير للزملاء المهندسين الذين حضروا الجمعية العمومية، وتكبدوا عناء شديدًا وأصروا على التأكيد على كرامة النقابة واستقلال قرارها.

وأضاف "النبراوي"، في بيان له اليوم، لقد كانت المشاركة الكثيفة للمهندسين شيوخا وشبابا في الجمعية العمومية غير العادية تأكيدًا على إيمان المهندسين أن نقابة المهندسين نقابة مهنية حرة، وجددت الثقة في شخصي كنقيب لمهندسي مصر.

وأشار "النبراوي"، إلى أنه كما طالبت منذ أيام، وبعد مرور أكثر من أسبوع على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، أرجو من اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية، سرعة إعلان النتيجة التي خرجت مؤشراتها بنسبة تعدت ٩٠%؛ وذلك حفاظًا على حق وإرادة المهندسين.

وتابع: "أشكر كل من ساهم في دعم النقابة والمهندسين، وأشكر الوزراء الحضور، وأتقدم بجزيل الشكر لمجهودات لجنة الحكماء".

ودعا الجميع إلى التكاتف وتكثيف العمل والترابط بين جموع المهندسين في الفترة القادمة من أجل صالح النقابة والمهنة، والعودة إلى روح الإخاء والمحبة بين جموع المهندسين.

وقال: "أعد المهندسين جميعًا بالاستمرار في العمل من أجل صالح المهندسين والمهنة مدافعا عن حق المهندسين جميعا فقضيتنا واحدة وأهدافنا واحدة".​