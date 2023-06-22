وزيرة البيئة: دراسة لتحليل سلوك أسماك القرش في البحر الأحمر

السيسي يعقد عددًا من اللقاءات على هامش قمة "الميثاق التمويلي العالمي"

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لقاءً مع أصحاب المصلحة المعنيين ضمن إعداد دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر، والتي أعلنت وزيرة البيئة بدء الأعمال التحضيرية لها من مد​ينة الغردقة، تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة في هذا المجال، وذلك بمشاركة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة جوليا سبات، الخبيرة الدولية، وفريق عمل المحميات الطبيعية، وممثلين عن المنشآت الفندقية والصيادين، وجمعية هيبكا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرصها على لقاء أصحاب المصلحة والعاملين بالمحميات الطبيعية والشركاء من جمعية هيبكا، والمشاركة في ورشة عمل تجمع مختلف الأطراف عن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها التي يتم إجرائها لدراسة وتحليل سلوك القروش في البحر الأحمر، وتعد حلا مهما لمواجهة ظاهرة تغير سلوكيات القروش كاجراء ضمن إجراءات عديدة تسعى لتنفيذها، مشيرة إلى حرصها على الاستماع إلى أصحاب المصلحة وشواغلهم ومشكلاتهم والبحث في أفضل السبل لحلها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة حرصت على إجراء الدراسة والتشاور مع أصحاب المصلحة حولها، باعتبارها أفضل أداة تتيح توفير معلومات تساعد على اتخاذ قرارات صحيحة، وتسمح بالتعاون معا لوضع رؤية مستقبلية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البحر الأحمر والتي تعتبر أساس سبل العيش لقاطني هذه المحافظة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذه الدراسة بارائهم ومقترحاتهم وخبراتهم، سواء من العاملين بالمنشآت الفندقية والصيادين وجمعية هيبكا التي تعتبر شريكا مهما للوزارة تعمل معها جنبا إلى جنب منذ سنوات، مما يثري فكرة الدراسة وعملية تحليل البيانات.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من اهتم بفكرة صون الموارد الطبيعية وشارك في اللقاء للاستماع إلى أبعاد المشكلة والمساهمة في حلها، وشددت على ضرورة الاعتماد على العلم في حل مشكلاتنا.

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