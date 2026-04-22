محافظ الجيزة يزيل موقف سرفيس عشوائي بإمبابة ويوجه بحملات مكبرة لضبط الشوارع

كتب : محمد أبو بكر

05:03 م 22/04/2026
    محافظ الجيزة يزيل موقف سرفيس عشوائي بإمبابة (1)
    محافظ الجيزة يزيل موقف سرفيس عشوائي بإمبابة (4)
    محافظ الجيزة يزيل موقف سرفيس عشوائي بإمبابة (3)
    محافظ الجيزة يزيل موقف سرفيس عشوائي بإمبابة (5)

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة، بشن حملة موسعة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق وجهاز السرفيس، للتصدي لمواقف سيارات السرفيس العشوائية، ورصد المركبات المخالفة بنطاق الحي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ لمتابعة الحالة العامة وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، في إطار خطة المحافظة لضبط الحركة بالشوارع والميادين ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف المعتمدة، بما يسهم في الحد من الازدحام والتكدسات المرورية.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، إزالة موقف عشوائي لسيارات السرفيس بشارع محمد حجازي مع شارع الطيار فكري بحي إمبابة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

كما شملت جولة المحافظ شوارع ترعة السواحل، ونادي إمبابة، والقومية العربية، والبوهي، حيث رصد عددًا من بؤر تجمعات القمامة، إلى جانب إشغالات المحال وشوادر تربية الأغنام المخالفة، موجّهًا بالإزالة الفورية لها لما تمثله من أضرار بيئية، مع تكثيف المرور الميداني لشركات النظافة وتقليل الفواصل الزمنية بين ورديات الجمع لمنع تراكم المخلفات.

ووجّه محافظ الجيزة كذلك بشن حملات دورية لمنع إشغالات المحال والمقاهي، والتصدي لتعديات الباعة الجائلين على نهر الطريق، ومنع أعمال فرز المخلفات خاصة بالشوارع الجانبية، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ الجيزة حي إمبابة إمبابة

