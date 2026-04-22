برلماني: وزير الاستثمار غير موافق على قانون حماية المنافسة والحكومة ترد

كتب : نشأت حمدي

05:05 م 22/04/2026

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدل واسع بين المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية، والنائب مصطفي بكرى، بسبب تعديلات قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة .

وأثار النائب مصطفي بكرى، جدلًا واسعا مع الحكومة خلال مناقشة قانون حماية المنافسة، قائلًا :" وزير الاستثمار مش موافق على القانون".

ورد وزير الشؤون النيابية للتعقيب علي حديث مصطفى بكري، مؤكدًا أن الحكومة موافقة على القانون ووزير الاستثمار عضو في الحكومة، قائلًا:"يعني هو كمان موافق".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المهندس طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: ترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
مدارس

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
حوادث وقضايا

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
أخبار المحافظات

"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
سفير الإمارات لدى تل أبيب: أشكر الرئيس الإسرائيلي على مشاركتي في يوم الاستقلال
شئون عربية و دولية

سفير الإمارات لدى تل أبيب: أشكر الرئيس الإسرائيلي على مشاركتي في يوم الاستقلال

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟