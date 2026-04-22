شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدل واسع بين المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية، والنائب مصطفي بكرى، بسبب تعديلات قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة .

وأثار النائب مصطفي بكرى، جدلًا واسعا مع الحكومة خلال مناقشة قانون حماية المنافسة، قائلًا :" وزير الاستثمار مش موافق على القانون".

ورد وزير الشؤون النيابية للتعقيب علي حديث مصطفى بكري، مؤكدًا أن الحكومة موافقة على القانون ووزير الاستثمار عضو في الحكومة، قائلًا:"يعني هو كمان موافق".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المهندس طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: ترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

