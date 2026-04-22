استعرض أحمد كوجك، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس .

وقال " كوجك "، إن التكاتف الكبير من الشعب للسياسات المالية التي تم تنفيذها السنوات الماضية كان له كبير الأثر على تحقيق الأهداف ورفعة الوطن، لافتًا إلى أن مصر أثبتت أنها ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة .

وأشار وزير المالية، إلى أن التحديات التي تفرضها آثار الحرب وحجم الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم تؤثر على كل الدول ومن بينها مصر،إلا أنه كان هناك التعامل الاستباقي مع أثار الحرب الإيرانية والتعامل السريع بتوفير السلع الاستراتيجية وتوفر الحد الأدنى؛ لاستمرار النشاط الاقتصادي وتوفير المخصصات للطاقة واحتياجات الدولة، وتم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% مع الأحداث.

وأكد "كجوك"، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر هو الأعلى حيث وصل إلى 53 مليار دولار، مؤكدًا دعم ع قطاع الطاقة بـ90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة والحرب في مارس الماضي.

واستعرض الوزير، مؤشرات الموازنة مؤكدا نمو الصادرات غير البترولية 16%، ونمو الإيرادات 17%، ومعدل نمو تحويلات المصريين بالخارج 3%.