إعلان

وزير المالية: مصر تحقق أعلى احتياطي نقدي بـ53 مليار دولار

كتب : نشأت حمدي

12:33 م 22/04/2026 تعديل في 12:46 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد كوجك، وزير المالية
  • عرض 3 صورة
    أحمد كوجك، وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرض أحمد كوجك، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس .

وقال " كوجك "، إن التكاتف الكبير من الشعب للسياسات المالية التي تم تنفيذها السنوات الماضية كان له كبير الأثر على تحقيق الأهداف ورفعة الوطن، لافتًا إلى أن مصر أثبتت أنها ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة .

وأشار وزير المالية، إلى أن التحديات التي تفرضها آثار الحرب وحجم الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم تؤثر على كل الدول ومن بينها مصر،إلا أنه كان هناك التعامل الاستباقي مع أثار الحرب الإيرانية والتعامل السريع بتوفير السلع الاستراتيجية وتوفر الحد الأدنى؛ لاستمرار النشاط الاقتصادي وتوفير المخصصات للطاقة واحتياجات الدولة، وتم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% مع الأحداث.

وأكد "كجوك"، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر هو الأعلى حيث وصل إلى 53 مليار دولار، مؤكدًا دعم ع قطاع الطاقة بـ90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة والحرب في مارس الماضي.

واستعرض الوزير، مؤشرات الموازنة مؤكدا نمو الصادرات غير البترولية 16%، ونمو الإيرادات 17%، ومعدل نمو تحويلات المصريين بالخارج 3%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الموازنة العامة 2026 وزير المالية مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن دخول واردات غذائية تحتوي على إشعاع إلى البلاد
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو
أخبار البنوك

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
زووم

طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
حوادث وقضايا

من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

