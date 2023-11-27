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غدًا.. المستشار محمود فوزي ضيف برنامج «من مصر» على «القاهرة الإخبارية»

03:47 م الإثنين 27 نوفمبر 2023
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    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية (1)
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    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية (4)
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    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية (5)
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    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية (6)
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    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية (7)
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    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية (3)
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    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية (2)
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كتب- محمد أبو بكر:

يستضيف برنامج "من مصر"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل في الساعة العاشرة مساًء، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في حوار مهم قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

ويتحدث المستشار محمود فوزي، خلال الحلقة، عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي الرئاسي للمرشح عبدالفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

المستشار محمود فوزي برنامج من مصر القاهرة الإخبارية عمرو خليل

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